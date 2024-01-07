ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку. Россия готова нанести жесткий ответ, но только по военным объектам, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость
Комментарии
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Иванов
По военным базам удары надо наносить постоянно и жёстко и не ждать очередного удара по гражданским.
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15 час.
а
айрат
Нужно наносить удары не только по военным базам, а по всей территории оккупированной врагом, до польских границ, там тем более часто то есть безперерывно! Так как оттуда с вражеской территории идет непрерывный поток военной помощи хохлонацистам! То есть подвоз боеприпасов, отремонтированной техники и свежей натовской техники,и подбрасывание живого скота на пополнение разряженных бандформирований на хохляндию!
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9 час.
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