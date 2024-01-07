«Не должен касаться гражданских»: преступления ВСУ привели Пушилина в ярость

а

айрат

Нужно наносить удары не только по военным базам, а по всей территории оккупированной врагом, до польских границ, там тем более часто то есть безперерывно! Так как оттуда с вражеской территории идет непрерывный поток военной помощи хохлонацистам! То есть подвоз боеприпасов, отремонтированной техники и свежей натовской техники,и подбрасывание живого скота на пополнение разряженных бандформирований на хохляндию!