«Даллас» официально объявил о приобретении Клэя Томпсона в первой сделке с участием 6 клубов в истории НБА

Защитник поменял клуб в результате сделки по формату «сайн-энд-трейд» с участием 6 клубов. Все приобретения: – «Даллас» – защитник Клэй Томпсон, пик второго раунда 2025; – «Миннесота» – обмен пиками второго раунда 2031, пик второго раунда 2025, денежная компенсация; – «Голден Стэйт» – форвард Кайл Андерсон, защитник Бадди Хилд; – «Денвер» – денежная компенсация; – «Шарлотт» – защитники Джош Грин и Реджи Джексон, пик второго-раунда 2029, пик второго раунда 2030; – «Филадельфия» – пик второго раунда 2031.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Защитник «Партизана» Антич: «Когда США бомбили мою страну, Россия нас поддержала. Для меня это великая дружба двух народов»
- Кандидат «Национального объединения» сравнивал сборную Франции с нелегальными мигрантами перед ЧМ-2022 и называл ее «псевдофранцузской» командой
- Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»
Свежие комментарии