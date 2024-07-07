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«Даллас» официально объявил о приобретении Клэя Томпсона в первой сделке с участием 6 клубов в истории НБА

«Даллас» официально объявил о приобретении Клэя Томпсона в первой сделке с участием 6 клубов в истории НБА

Защитник поменял клуб в результате сделки по формату «сайн-энд-трейд» с участием 6 клубов. Все приобретения: – «Даллас» – защитник Клэй Томпсон, пик второго раунда 2025; – «Миннесота» – обмен пиками второго раунда 2031, пик второго раунда 2025, денежная компенсация; – «Голден Стэйт» – форвард Кайл Андерсон, защитник Бадди Хилд; – «Денвер» – денежная компенсация; – «Шарлотт» – защитники Джош Грин и Реджи Джексон, пик второго-раунда 2029, пик второго раунда 2030; – «Филадельфия» – пик второго раунда 2031.

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