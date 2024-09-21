Спрос на долгосрочную аренду загородного жилья в России вырос летом на 43%

В России летом спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из данных «Авито Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 21 сентября.
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