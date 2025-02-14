Трамп: США станут ведущим поставщиком нефти и газа в Индию

Достигнутые договоренности между США и Индией в области энергетики позволят США восстановить статус ведущего поставщика нефти и газа в Индию, заявил американский президент Дональд Трамп 13 февраля на пресс-конференции.
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