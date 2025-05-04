Президент Кубы назвал возможность присутствовать на Красной площади 9 мая честью

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Фото: kremlin.ru Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправляется в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы и 65-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
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