Президент Кубы назвал возможность присутствовать на Красной площади 9 мая честью

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Фото: kremlin.ru Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что отправляется в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы и 65-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами.