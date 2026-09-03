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Аргументы недели

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Страницы истории северных конвоев без купюр

Страницы истории северных конвоев без купюр

31 августа исполнилось 85 лет со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя, проложившего морской арктический маршрут для проводки судов, доставлявших в годы Второй мировой войны стратегические грузы в северные порты Советского Союза.

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Алексей Горшков

С детства интересует меня вопрос: английские поставки в СССР ленд-лизом ведь БЫТЬ НИКАК НЕ МОГЛИ !!! Англия же была таким же ПОЛУЧАТЕЛЕМ продукции США, как СССР и Китай! Скорее всего тут устойчивое массовое заблуджение - типа: пистолеты-пулемёты "автоматами" называем, МП-38(40) - "Шмайссерами", и т.д. Но английская продукция - ЯВНО не ленд-лиз, оплачивалась ещё во время войны, а не бралась в аренду до её конца!