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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Программа «Красная Машина» – это методики со всего мира. Мы запретили своим игрокам брать дополнительные уроки. Лучше знаем, как развивать ребенка»

Основатель академии «Красная Машина» Роман Ротенберг поделился взглядом по поводу общения с родителями юных хоккеистов.

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