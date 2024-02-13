Овны уладят конфликт, а Раки начнут новый роман: гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо прогнозам известного астролога Анжелы Перл, 14 февраля 2024 года будет выдающимся днем для всех знаков зодиака.
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