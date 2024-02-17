Шегрт покинул пост главного тренера сборной Таджикистана

Хорват Петар Шегрт ушел из команды, которую только что сенсационно вывел в четвертьфинал Кубка Азии. Сайт Федерации футбола Таджикистана сообщает, что Шегрт покинул пост главного тренера сборной в связи с окончанием срока контракта.
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