Шегрт покинул пост главного тренера сборной Таджикистана

Хорват Петар Шегрт ушел из команды, которую только что сенсационно вывел в четвертьфинал Кубка Азии. Сайт Федерации футбола Таджикистана сообщает, что Шегрт покинул пост главного тренера сборной в связи с окончанием срока контракта.