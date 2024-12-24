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The Economist: Украина создаёт ракету Trembita для ударов по Москве

The Economist: Украина создаёт ракету Trembita для ударов по Москве

Киев разрабатывает больше 10 проектов ракет, и часть из них уже готовы.По данным The Economist, одной из новинок ВСУ должна стать ракета Trembita, запас хода которой теоретически позволит ей долетать до столицы России.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А где после этой информации удар упреждающий по центру принятия решений? Или в Кремле ждут когда прилетит!? Так прилетит, и может получиться так, что некому будет принимать решения то!
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17 час.

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