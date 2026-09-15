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Мировое обозрение

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«Решающие месяцы» без финиша: Зачем Европа нагнетает риторику и готовит общество к войне

«Решающие месяцы» без финиша: Зачем Европа нагнетает риторику и готовит общество к войне

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «решающих неделях или месяцах» в противостоянии с Россией, растиражированные европейскими столицами, — это не прогноз скорой развязки, а сигнал, адресованный Киеву.

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