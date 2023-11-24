Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»

Natalija Osminina На другие Киевские майданы я никак не реагировала. А при начале ЕвроМайдана подумалось: "больше не ступлю на землю Украины. Не хочу."

Александр Николаевич Все это за пределами человеческого разума. Зачастую мы становимся просто их ... свидетелями. "Не ступлю на землю Украины..." ... А мы случайно были в Одессе за 3 дня до "Дома Профсоюзов" - Разговорчивый таксист, шикарная экскурсия (постоянно - харю свернем бандерам) и ВДРУГ в наш последний вагон на Крым сажают роту молчаливых солдат. Жена в шоке. Оказалось родители забрали (условно) своих крымских детей из военных ВУЗов в Одессе.....