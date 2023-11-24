Политнавигатор Комментируя вал публикаций в российских СМИ и блогосфере по поводу десятилетнего юбилея соседского майдана, автор националистического тг-канала «Под лед» задается вопросом: «Не понимаю, почему в русском телеграме уже неделю обсуждают этот самый юбилей Майдана.
Напрасный смех над «героями Майдана». Украинская революция так и не сожрала своих «детей»
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Natalija Osminina
На другие Киевские майданы я никак не реагировала. А при начале ЕвроМайдана подумалось: "больше не ступлю на землю Украины. Не хочу."
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10 час.
Александр Николаевич
Все это за пределами человеческого разума. Зачастую мы становимся просто их ... свидетелями. "Не ступлю на землю Украины..." ... А мы случайно были в Одессе за 3 дня до "Дома Профсоюзов" - Разговорчивый таксист, шикарная экскурсия (постоянно - харю свернем бандерам) и ВДРУГ в наш последний вагон на Крым сажают роту молчаливых солдат. Жена в шоке. Оказалось родители забрали (условно) своих крымских детей из военных ВУЗов в Одессе.....
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10 час.
Natalija Osminina
Я вот случайно была в момент Пражской весны в Праге и Братиславе, видела все эти митинги когда якобы студента убили. Уже два года СВО идет, чему удивляться - все уже приняли эту ситуацию, определились.
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8 час.
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