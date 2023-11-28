Сэндвич с хрустящей курицей

Этот пикантный сэндвич с курицей невероятно легко приготовить, и он готовится менее чем за 30 минут. Что мне больше всего нравится в этом сэндвиче, так это то, что он очень сочный внутри и удивительно хрустящий снаружи.
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