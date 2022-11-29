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Путин назвал одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем энергетику

Путин назвал одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем энергетику

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников российско-китайского энергетического бизнес-форума и обратил внимание на развитие отношений между двумя странами, особенно в сфере энергетики.

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