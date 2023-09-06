Снижению курса рубля предрекли остановку

Резкое увеличение Центробанком продажи валюты может оказать краткосрочную поддержку рублю. Это не укрепит национальную валюту, но временно не даст ей дальше падать, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Резкое увеличение Центробанком продажи валюты может оказать краткосрочную поддержку рублю. Это не укрепит национальную валюту, но временно не даст ей дальше падать, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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