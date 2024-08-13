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Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Ядерное потепление представляет собой большую угрозу, чем климатический кризис. Об этом 12 августа заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое транслировалось в соцсети X (бывш.

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