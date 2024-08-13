Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Ядерное потепление представляет собой большую угрозу, чем климатический кризис. Об этом 12 августа заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое транслировалось в соцсети X (бывш.