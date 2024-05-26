Удмуртский национальный праздник «Гербер»

Гостей большого семейного праздника на ВДНХ ждёт разнообразная программа с национальным колоритом. Удмуртский праздник Гербер связан с окончанием весенних работ, его ключевой аспект — общение с природой и благодарность за её дары.
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