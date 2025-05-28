Медведев заявил о «любом решении» в ответ на удары немецкими ракетами по России

За него будет отвечать президент РФ Владимир Путин Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва примет «любое решение» в ответ на удары немецкими дальнобойными ракетами по российской территории.
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