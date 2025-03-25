Задержанный в США инструктор боевиков из "Крокуса" имеет гражданство Афганистана

Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», является гражданином Афганистана, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.