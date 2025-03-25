Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Задержанный в США инструктор боевиков из "Крокуса" имеет гражданство Афганистана

Задержанный в США инструктор боевиков из "Крокуса" имеет гражданство Афганистана

Мохаммад Шарифулла, по данным американских властей, признавшийся в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», является гражданином Афганистана, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах Таджикистана.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Сильно сказано, Ванька! Особенно про ‘пАлководцев’! Век живи, век изумляйся!
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18 час.
Сергей Киселев
И  ТЕ, И  ДРУГИЕ!
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17 час.
ФинамИнфо
Тогда уж там этаких &quot;большинств&quot; с пяток будет.
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12 час.
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