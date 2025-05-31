Москвичи в опасности: священник Гавриил предупреждает об «армии» мусульман, которым достаточно одного приказа муллы и они устранят россиян

А

Александр

Идеологии в России нет. Почесали свои ухоженные репы наши эффективные, и давай тащить в Россию-матушку (для них - дойную корову) ваххабитов с их экстремистской идеологией. Из каждого угла и закоулка уже доносится рев: - Это наша земля! Вы все неверные! И забили эти низкопробные эффективные наше пустующее идеологическое, а заодно, и жизненное пространство, аульным отстоем самой низкой пробы. Себе под стать. Ваххабиты орут известно что. Им как эхо вторят наши эффективные: «дружба народов». Протодькон-то знает, что идеология - сила. Муллы знают. А с наших эффективных какой спрос? Зато хорошо выглядят.