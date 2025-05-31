Москвичи в опасности: священник Гавриил предупреждает об «армии» мусульман, которым достаточно одного приказа муллы и они устранят россиян Ольга БезродняяСхиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря рассказал, что общество находится на волоске от опасности – москвичей могут устранить по одному приказу муллы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии