Harley-Davidson отказался от инклюзивных программ

Производитель мотоциклов объявил о идеологической нейтральности бизнеса после консервативной кампании в соцсетяхКультовая марка мотоциклов для суровых мужиков в кожаных куртках больше не будет заигрывать с DEI — политикой разнообразия, равенства и инклюзивности.
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