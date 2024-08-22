Harley-Davidson отказался от инклюзивных программ

Производитель мотоциклов объявил о идеологической нейтральности бизнеса после консервативной кампании в соцсетяхКультовая марка мотоциклов для суровых мужиков в кожаных куртках больше не будет заигрывать с DEI — политикой разнообразия, равенства и инклюзивности.