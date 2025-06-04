В Санкт-Петербурге завершен ремонт трех крупных магистралей

В этом году в план обновления включено порядка 90 объектов В Санкт-Петербурге завершились работы по ремонту сразу трех важных городских улиц: Владимирского проспекта, улицы Яблочкова и Манежной улицы в Ломоносове.
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