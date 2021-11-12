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Народ – за жуликов и воров. Но заботливых

Народ – за жуликов и воров. Но заботливых

автор - СерпомПо Фото взято из открытого доступа в Интернете Страной управляют люди, «озабоченные только своим материальным положением и карьерой».

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Комментарии
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extatic Красноставский
Ковид выявил истинное отношение власти к народу. Раньше это не так заметно было.
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2
20 час.
Юрий Кузнецов
видимость выбора при его отсутствии в этом опросе) прям как ваши выборы и будущие, тренируетесь что-ли?
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1
19 час.
Александр Дементьев
Забота о гражданах  - крошки с барского стола -( своего рода  милостыня.)  присутствует.  Забота о государстве ?... Нынешнее руководство слабо представляет себе эту заботу. Вооружает армию разваливая и распродавая промышленность, медицину, образование, природные ресурсы. И не терпит конкуренции, аккуратно выпалывая всех возможных противников
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1
7 час.

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