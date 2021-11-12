автор - СерпомПо Фото взято из открытого доступа в Интернете Страной управляют люди, «озабоченные только своим материальным положением и карьерой».
Народ – за жуликов и воров. Но заботливых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
extatic Красноставский
Ковид выявил истинное отношение власти к народу. Раньше это не так заметно было.
Ответить
20 час.
2
Юрий Кузнецов
видимость выбора при его отсутствии в этом опросе) прям как ваши выборы и будущие, тренируетесь что-ли?
Ответить
19 час.
1
Александр Дементьев
Забота о гражданах - крошки с барского стола -( своего рода милостыня.) присутствует. Забота о государстве ?... Нынешнее руководство слабо представляет себе эту заботу. Вооружает армию разваливая и распродавая промышленность, медицину, образование, природные ресурсы. И не терпит конкуренции, аккуратно выпалывая всех возможных противников
Ответить
7 час.
1
Свежие комментарии