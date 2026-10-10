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Нижегородская правда

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Врач Кашух рассказала, чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Врач Кашух рассказала, чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Бесконтрольный прием БАДов может вызвать острый гепатит. Об этом рассказала в беседе с RT гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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