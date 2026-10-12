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Рязанские новости

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Утром 12 октября в Рязани в ДТП с участием мотоцикла пострадали люди

Утром 12 октября в Рязани в ДТП с участием мотоцикла пострадали люди

Сегодня утром 12 октября произошло ДТП с участием мотоцикла на перекресте улиц Тимуровцев и Новоселов, затруднено движение транспорта.

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