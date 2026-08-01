Индия: По состоянию на ранние послеполуденные часы по местному времени, по меньшей мере 82 человека погибли и, по оценкам, 192 000 человек пострадали от наводнения, вызванного сильными дождями, в штате Ассам, в том числе в округах Сивасагар, Голагхат, Джорхат, Нагаон и Чараидео.