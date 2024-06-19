В Китае начали разрабатывать кукол для взрослых с искусственным интеллектом. Как пишет Комсомольская правда, умные игрушки смогут не только зачитывать прогноз погоды и искать музыку в сети, но и научатся реагировать на прикосновения и настроение хозяина.
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