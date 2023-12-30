Призывной возраст на срочную службу в России увеличится с 2024 года: основные изменения Елена ГалицкаяС 1 января 2024 года Россия вводит изменения в призывной возраст для граждан, желающих служить в Вооруженных Силах.
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