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Царьград

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Возвращения былого величия не случилось: экономика США буксует, а дефицит бьет рекорды

Возвращения былого величия не случилось: экономика США буксует, а дефицит бьет рекорды

Полтора года назад во время своей инаугурации Дональд Трамп пообещал возвращение былого величия США как в военно-политической сфере, так и в экономике, однако предварительные итоги работы нынешнего главы Белого дома особого оптимизма в Вашингтоне не вызывают.

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