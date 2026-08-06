Возвращения былого величия не случилось: экономика США буксует, а дефицит бьет рекорды

Полтора года назад во время своей инаугурации Дональд Трамп пообещал возвращение былого величия США как в военно-политической сфере, так и в экономике, однако предварительные итоги работы нынешнего главы Белого дома особого оптимизма в Вашингтоне не вызывают.
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