Бойцы ВС РФ уничтожают сразу обе бригады «Азова»* под Торецком

На Торецком направлении в ДНР силы Российской Федерации атакуют сразу две бригады боевиков «Азова»*. По данным из некрологов, опубликованных в социальных сетях, под Торецком находились 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ и 12-я бригада спецназначения Национальной гвардии Украины.