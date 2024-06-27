🔥В рамках Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа) в это воскресенье в 17:00 команда «Бузулук» встречается с командой «ЕРС-Комплект» на нашем домашнем стадионе.
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🔥В рамках Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа) в это воскресенье в 17:00 команда «Бузулук» встречается с командой «ЕРС-Комплект» на нашем домашнем стадионе.