В Steam началась предзагрузка самой желаемой игры июля — The First Descendant В сервисе V...

В Steam началась предзагрузка самой желаемой игры июля — The First DescendantВ сервисе Valve стартовала предзагрузка The First Descendant — это бесплатного кооперативного ролевого шутера от третьего лица на движке Unreal Engine 5.
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