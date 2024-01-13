Ник Фрост сыграет в киноадаптации “Как приручить дракона” Ник Фрост, которы...

Ник Фрост сыграет в киноадаптации “Как приручить дракона”Ник Фрост, который, возможно, наиболее известен по своим главным ролям в таких фильмах Эдгара Райта, как “Типа крутые легавые” и “Зомби по имени Шон”, присоединился к актёрскому составу фильма Universal Pictures “Как приручить дракона”, в… источник.