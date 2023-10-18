Депутаты Гордумы Астрахани во главе с Игорем Седовым обменялись опытом с нижегородскими коллегами

На днях с рабочим визитом Городскую Думу Астрахани посетили коллеги Нижнего Новгорода. В составе делегации - депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода VII созыва, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Татьяна Скоробогатова, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии, директор Автономной некоммерческой организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева, генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области», председатель Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
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