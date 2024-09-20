Какой сегодня день: 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, отмечается Всемирный день русского единения. Его инициатором выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».
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