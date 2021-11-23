Шойгу высоко отметил прошедшее совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал важными событиями совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.