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Шойгу высоко отметил прошедшее совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал важными событиями совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана, полёты боевой авиации двух стран над Японским и Восточно-Китайскими морями.

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