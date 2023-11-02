ВВС США подорвали во время запуска межконтинентальную ракету из-за “аномалии”

Командование извлекает уроки из каждого подобного запуска ракеты - капитан Линскотт.Военно-воздушные силы США заявили, что им пришлось уничтожить ракету в воздухе из-за обнаруженной аномалии во время полёта после её запуска с базы Ванденберг в Калифорнии.