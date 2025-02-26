Авксентьева предложила не заключать под стражу всех обвиняемых

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева выступила с инициативой запретить заключение под стражу для обвиняемых в ненасильственных преступлениях, независимо от степени их тяжести.
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