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Касаткина – болельщику, написавшему о «нытье» теннисисток: «Увидимся на работе в 3 ночи . И без нытья, пожалуйста!!!»

В твиттере он ответил на пост о словах Виктории Азаренко про расписание турнира в Монреале и написал: «А игроки могут перестать ныть и просто играть?» Касаткина, в Монреале проигравшая Елене Рыбакиной в 3 часа ночи, ответила: «Увидимся на работе в 3 ночи .

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