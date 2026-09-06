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В 2029 году АвтоВАЗ выпустит обновленную Niva Travel — с улучшенным интерьером и увеличенным багажником

В 2029 году АвтоВАЗ выпустит обновленную Niva Travel — с улучшенным интерьером и увеличенным багажником

АвтоВАЗ продолжит модернизировать внедорожник «АвтоВАЗ» планирует в 2029 году запустить производство существенно модернизированной Lada Niva Travel — с удлиненным задним свесом и новым интерьером.

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