Ветерану Великой Отечественной войны Григорию Шухтину исполнилось 102 года

Уроженец деревни Усть-Шоноша Вельского района – пример невероятного жизнелюбия, оптимизма и преданности РодинеСвой 102-й день рождения Григорий Григорьевич Шухтин встретил с верной спутницей в руках — гармонью.
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