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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Севилья» готова сделать предложение о переходе Тикнизяна из «Локо», если продаст Педросу летом («СЭ»)

«Севилья» готова сделать предложение о переходе Тикнизяна из «Локо», если продаст Педросу летом («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», испанский клуб готов сделать предложение о трансфере защитника «Локомотива» этим летом, если продаст Адриа Педросу.

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