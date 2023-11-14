Концерт «Ночь Рока. Rocklike. Classic edition» в клубе «16 тонн»

Для создания радостного бодрого настроения не обязательно держать в голове специальные праздники, обыкновенной пятницы будет достаточно! В сентябрьскую пятницу в клубе «16 тонн» состоится кавер-вечеринка, гости которой получат возможность потанцевать под величайшие хиты со всего света.
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