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Царьград

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Топливный ажиотаж и заправка в канистры - водители стоят в очередях. Что с бензином в Петербурге

Топливный ажиотаж и заправка в канистры - водители стоят в очередях. Что с бензином в Петербурге

Ажиотаж на местных АЗС ещё наблюдается. Водители стоят в долгих очередях, чтобы получить заветный бензин.

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