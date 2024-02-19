В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Видеообращение Владимира Зеленского не покажут на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, сообщили модераторы конференции, сославшись на решение «украинской стороны».
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