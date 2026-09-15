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Правительство Украины предлагает реформировать НКЦБФР: как изменится управление регулятором

Правительство Украины предлагает реформировать НКЦБФР: как изменится управление регулятором

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект № 16067, предусматривающий комплексную реорганизацию системы управления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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