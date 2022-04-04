Жилой дом по реновации возвели в Коптеве

В районе Коптево ввели в эксплуатацию жилой дом, который был построен по программе реновации. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.