МВД: экс-депутата красноярского ЗАКС Гольдмана объявят в международный розыск

Министерство внутренних дел по Красноярскому краю заявило, что ведомство собирается объявить в международный розыск бывшего депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана в рамках дела о мошенничестве.
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