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Мировое обозрение

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Вучич согласился с прогнозом «адского сценария» для ЕС

Вучич согласился с прогнозом «адского сценария» для ЕС

Президент Сербии Александр Вучич публично согласился с прогнозами, которые еще недавно выглядели излишне драматичными.

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