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ИА Регнум

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Младший сержант Хисматов уничтожил пять боевиков из группы диверсантов ВСУ

Младший сержант Хисматов уничтожил пять боевиков из группы диверсантов ВСУ

Боец ВС России Ильнур Хисматов обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Ему удалось ликвидировать пять боевиков ВСУ и не дать им атаковать российские позиции.

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